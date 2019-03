Klimaatactivisten demonstreren bij Belgisch parlement

Enkele honderden mensen demonstreren in Brussel voor het gebouw van het Belgische parlement. Ze voeren actie voor een klimaatwet. De betogers, verenigd onder de noemer OccupyForClimate, blokkeren een deel van de toegang en zijn van plan tot dinsdag te blijven.

Om een bijzondere klimaatwet mogelijk te maken, moet het parlement instemmen met een wijziging van een grondwetsartikel. Aan dit artikel 7bis moet een paragraaf worden toegevoegd.

Grondwetswijziging

In België moeten voorstellen voor het wijzigen van de grondwet van tevoren worden ingediend, om in de volgende regeerperiode te worden behandeld. Dinsdagavond wordt er gestemd over het op de agenda zetten van deze specifieke grondwetswijziging. Die kan dan te zijner tijd worden behandeld door de nieuwe regering. Op 26 mei zijn er verkiezingen in België.

De afgelopen weken bleek een aantal partijen tegen de grondwetswijziging te zijn. Als de wijziging niet wordt doorgevoerd, kan het grondwetsartikel pas in 2024 weer voor aanpassing op de agenda worden gezet. Dat is volgens de activisten te laat.

Wetsvoorstel

Het voorstel voor de 'bijzondere meerderheidswet' over klimaat is vorige maand online gezet door enkele vooraanstaande juristen. Het biedt een wettelijk kader om tot concrete klimaatmaatregelen te kunnen komen, zoals onder meer overleg tussen ministeries, de instelling van een interfederaal klimaatagentschap en een commissie van experts.

Kort daarna dienden zeven partijen de tekst in als wetsvoorstel. De Raad van State oordeelde dat een aantal artikelen moet worden aangepast en dat de klimaatwet niet grondwettelijk is, zolang het artikel 7bis niet is aangepast.