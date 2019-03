Op drift geraakt cruiseschip bereikt Noorse haven

Het cruiseschip dat gisteren voor de Noorse kust in de problemen raakte, is aangekomen in de havenstad Molde. Het schip, met nog ruim 900 mensen aan boord, werd begeleid door sleepboten. 479 passagiers waren al eerder met helikopters van boord gehaald.

Het cruiseschip Sky kwam gistermiddag in de problemen toen drie motoren uitvielen tijdens een zware westerstorm. Het schip dreef naar de kust, maar kon op tijd voor anker gaan.

Door de hevige schommelingen van de boot, raakten tientallen opvarenden gewond.

De passagiers zijn in de haven opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis.