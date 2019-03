Nederlandse juf Daisy grijpt naast 'nobelprijs voor onderwijzer'

Juf Daisy Mertens uit Helmond zat bij de tien finalisten voor de titel 'beste onderwijzer ter wereld', maar heeft de competitie niet gewonnen. De winnaar is wiskundeleraar Peter Tabichi uit Kenia.

De Global Teacher Prize is uitgereikt in Dubai. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Varkey Foundation, die de belangrijke rol van leerkrachten in de samenleving wil benadrukken. Het is de vijfde keer dat deze prijs, ook wel de 'nobelprijs voor onderwijzer' genoemd, is uitgereikt. De winnaar krijgt 1 miljoen dollar, zo'n 900.000 euro.

De finalisten zijn gekozen uit meer dan 10.000 nominaties uit landen over de hele wereld. Mertens stond met leerkrachten uit onder meer Georgië, India, Argentinië, Kenia en Japan op het podium.