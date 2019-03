Bij een ongeluk op de provinciale weg N271 in Well in Limburg, bij Venray, zijn drie inzittenden van een auto om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De bestuurster van een andere auto is opgepakt.

Waardoor het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Ook is onduidelijk wat de rol is van de andere bestuurster.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig.