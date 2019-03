Stembureaus Thailand gesloten, opkomst lijkt hoog

In Thailand zijn de stembureaus gesloten na de eerste parlementsverkiezingen sinds 2014, het moment dat het Thaise leger een staatsgreep pleegde. Volgens de kiescommissie komt de opkomst waarschijnlijk boven de 80 procent uit.

Kiezers in Thailand hebben de keuze uit 77 partijen. Premier en juntaleider Prayuth Chan-ocha hoopt dat hij zijn macht kan behouden na het ontwikkelen van een nieuw politiek systeem, bedoeld om de macht van politieke partijen die geen banden hebben met het leger in te perken.

Het huis kiest uiteindelijk, samen met de door de junta benoemde senaat, de nieuwe premier van het land. Door die constructie kan Prayuth premier worden zonder dat hij een meerderheid heeft in het huis. Ook zijn de kiesdistricten aangepast, een actie waarvan de oppositie vindt dat het vooral bedoeld is om hen te dwarsbomen.

Omdat de 250 zetels tellende senaat in handen is van het leger en het huis van afgevaardigden bestaat uit 500 mensen, heeft de kandidaat van de junta in theorie maar 126 zetels in het huis nodig om de macht in handen te krijgen.

Ballingschap

Tegelijkertijd is er hevige concurrentie van de oppositie. Vooral de conservatief-liberale Democratische Partij ('de gelen') en de partijen die banden hebben met de steenrijke zakenman en voormalig premier Thaksin Shinawatra proberen de macht bij deze verkiezingen naar zich toe te trekken. Thaksin werd in 2006 door een andere militaire coup afgezet en leeft nu in ballingschap. Zijn zus Yingluck won in 2011 de verkiezingen, maar werd ook afgezet en veroordeeld.

De leider van de Pheu Thai-partij (de rode partij), die in 2014 nog door het leger werd afgezet, zei vandaag er zeker van te zijn dat haar partij de verkiezingen kan winnen. "Ik zeg niet dat het een aardverschuiving wordt. Dat weet ik niet. Het hangt af van de mensen. Maar ik denk dat we deze verkiezingen kunnen winnen."

Dat de Pheu Thai-partij en alle andere aan Shinawatra gelieerde partijen hoop hebben, komt onder meer door het verleden. Al meerdere keren wonnen deze partijen verkiezingen, maar de uitslag ervan werd constant door het hooggerechtshof ongeldig verklaard.

Onder jongeren doet ook de Future Forward Party van miljardair Thanathorn Juangroongruangkit het in de peilingen goed.