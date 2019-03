Tientallen vaten met mogelijk drugsafval gedumpt in Zeeland

In Oud-Vossemeer in Zeeland zijn 38 vaten met mogelijk drugsafval gevonden. Een aantal vaten lekt. Het gaat vermoedelijk om afval uit een xtc-laboratorium.

Het waterschap gaat de vaten opruimen. De politie doet onderzoek naar de inhoud van de tonnen, schrijft Omroep Zeeland.

Steeds meer drugsafval

Het aantal dumpingen van drugsafval is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Vorig jaar werd volgens de politie 292 keer drugsafval gevonden, een jaar ervoor was dan nog 207 keer. Het meeste drugsafval wordt gedumpt in Noord-Brabant en Limburg.

Dat er meer drugsafval wordt gedumpt, heeft volgens de politie meerdere oorzaken. Zo zijn de grondstoffen die nodig zijn om xtc en speed te maken inmiddels verboden en mogen ze niet meer worden geïmporteerd. Daarom maken de criminelen die grondstoffen nu zelf, wat weer extra afval oplevert. Daarnaast denkt de politie dat er simpelweg steeds meer drugs wordt geproduceerd.