Jayden (12) die collectie verloor bij ongeluk haalt ingezamelde Playmobil op

Meer dan tien flinke dozen met Playmobil nam Jayden (12) dit weekend in ontvangst. Nadat hij begin maart zijn zeldzame verzameling was kwijtgeraakt bij een botsing, werd er een inzamelingsactie opgezet.

"Dat is veel", zegt Jayden als hij de dozen Playmobil in ontvangst neemt. Ook zijn vader is verrast. "Het is gewoon overweldigend", zegt hij tegen Omroep Brabant.

De inzamelingsactie werd opgezet door een goede vriendin van het gezin. Ook zij had dit niet verwacht. "Ik vind het echt geweldig om te zien wat mensen allemaal hebben opgestuurd. Zo was er een ouder echtpaar dat hun kind 20 jaar geleden is verloren. Ze konden de spullen nooit eerder wegdoen, maar geven die nu toch aan Jayden."