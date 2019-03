Duizenden Nieuw-Zeelanders staan stil bij terreuraanslag op moskeeën

In verschillende steden in Nieuw-Zeeland hebben duizenden mensen stilgestaan bij de terroristische aanslag op twee moskeeën van vorige week. Zo'n 15.000 mensen kwamen af op een wake in een park vlak bij de Al Noor-moskee in Christchurch, waar de meeste slachtoffers vielen. Maar ook elders in Nieuw-Zeeland kwamen mensen bij elkaar.

In Christchurch begon de wake met een islamitisch gebed. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Ook veel niet-moslimvrouwen droegen een hoofddoek, om hun steun met de islamitische gemeenschap te betuigen.

"De duisternis kan geen duisternis verdrijven. Alleen licht kan dat", zei een leerling van een nabijgelegen school in een toespraak. "Haat kan geen haat verdrijven. Alleen liefde kan het."

Herdenkingsdienst

Eerder op de dag demonstreerden ruim duizend mensen in Auckland tegen racisme. De betogers droegen borden waarop onder meer "het leven van migranten doet ertoe" en "vluchtelingen zijn welkom hier" was geschreven.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft ook een nationale herdenkingsdienst aangekondigd. Die wordt op 29 maart gehouden.