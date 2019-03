Wekdienst 24/3: Nederland-Duitsland en verkiezingen in Thailand

Nederland-Duitsland zondag live bij NOS

Het Nederlands elftal speelt vanavond in Amsterdam tegen Duitsland. Het is voor Oranje de tweede kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap in 2020. Het duel, dat om 20.45 uur begint, is rechtstreeks te volgen bij de NOS op NPO 1.

Presentator Sjoerd van Ramshorst blikt op NOS.nl, de NOS-app, YouTube en Facebook met analist Rafael van der Vaart en commentator Jeroen Grueter uitgebreid vooruit op het duel met Duitsland.

