Hooikoortsseizoen begint vroeg voor berkenpollenpatiënten

Het hooikoortsseizoen begint dit jaar vroeg voor berkenpollenpatiënten. Door de hoge temperaturen in februari en maart komen de eerste berkenbomen al in bloei, meldt Nature Today.

Dat de bloei nu al begint is vroeg, maar geen record. Zo begon het seizoen in 1990 al half maart. Toen was de gemiddelde temperatuur in februari 7,6 graden. Dat is veruit de warmste februari ooit gemeten.

De berkenpollenconcentratie zal de komende week vermoedelijk oplopen door de verwachte zonneschijn en hoge temperaturen. In de eerste drie weken van april is de concentratie naar verwachting het hoogst. Mensen die allergisch zijn voor berkenpollen moeten tot begin mei rekening houden met klachten.

Patiënten wordt aangeraden op tijd hun medicijnen te nemen.