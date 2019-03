China vs. Amerika: de oorlog om de digitale macht

Het conflict tussen de Verenigde Staten en China over Huawei loopt steeds verder op en Europa zit daar middenin. Volgens de VS is de Chinese telecomgigant een risico voor de veiligheid in het Westen. De angst is dat China via 5G-apparatuur van Huawei westerse overheden en bedrijven bespioneert. Is die angst terecht?

De druk vanuit Amerika op Europese landen om de Chinese fabrikant 'nee' te verkopen, wordt steeds verder opgevoerd. Zo riep de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, deze week in een interview met Trouw de regering op geen zaken te doen met het Chinese bedrijf. Een boodschap die de VS al vaker heeft afgegeven. In NRC zei staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dat Nederland een eigen afweging maakt. Het besluit wordt naar verwachting in mei of juni genomen.

Geen bewijs

Verschillende landen zijn onderzoeken gestart naar de spionagepraktijken van China via Huawei. Toch is er nog geen enkel bewijs gevonden. Al in 2012 deed het Witte Huis van toenmalig president Obama bijvoorbeeld onderzoek. Conclusie: er is "geen duidelijk bewijs" van spionagepraktijken door Huawei.

Deskundigen zeggen dan ook dat dit conflict niet zozeer gaat over veiligheid maar over macht. "Huawei is een pion in het machtsspel tussen de Verenigde Staten en China", zegt Frans-Paul van der Putten, China-deskundige van Instituut Clingendael.