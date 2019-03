Marokkaanse politie zet waterkanon in tegen jonge leraren

Een demonstratie van naar schatting vijftienduizend jonge leerkrachten in de Marokkaanse hoofdstad Rabat is vannacht door de politie uiteengejaagd met de inzet van waterkanonnen.

De docenten, die zich hadden verzameld voor het parlementsgebouw, protesteerden voor betere salarissen en pensioenen. Ze wilden bij het parlement overnachten en later vandaag een nog grotere demonstratie houden, daartoe opgeroepen door linkse oppositiepartijen, vakbonden en mensenrechtenorganisaties.

Nadat gesprekken tussen de demonstranten en de politie over de beƫindiging van de actie waren mislukt, kwam de mobiele eenheid in actie met waterkanonnen. Veel jonge leraren in Marokko worden ingehuurd op tijdelijke contracten, tegen een laag salaris en zonder pensioenregelingen.