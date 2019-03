In Maastricht is een stuk van de stadsmuur ingestort. De stenen zijn in een naastgelegen vijver gevallen.

Niemand is gewond geraakt. De hulpdiensten hebben de omgeving afgezet. De stevigheid van de rest van de muur wordt onderzocht door een constructeur van de gemeente.

Het gebeurde bij het stadspark langs de Sint Pieterskade. De muur is enkele meters hoog. Wat de instorting heeft veroorzaakt, is niet bekend.