Meer dan honderd herders gedood bij aanval op dorp in Mali

Bij een aanval op het dorp Ogossagou in het midden van Mali zijn tientallen herders gedood. Burgemeester Moulaye Guindo spreekt van 110 doden en zegt dat er nog steeds lichamen worden gevonden.

Het is daarmee een van de bloedigste aanslagen in een gebied dat al tijden te lijden heeft van geweld tussen nomadenvolken. Het dorp, waar veel herders van het islamitische Fulani-volk wonen, werd omsingeld en aangevallen door Donzo-krijgers, die ook wel Dozo's worden genoemd.

Volgens de burgemeester is het dorp verwoest. Een dorpsbewoner zegt dat de aanval vermoedelijk een reactie was op een aanslag, vorige week. Bij die aanslag, die is opgeÃĢist door al-Qaida, werden 23 militairen gedood.

Water en land

Tussen nomadenvolken in Mali laait geregeld geweld op over toegang tot water en land. Ook zijn er groepen moslimextremisten actief. Vorig jaar vielen in Mali honderden doden door etnisch en jihadistisch geweld.

De slachtpartij valt samen met een bezoek van een delegatie van de VN-Veiligheidsraad, die gesprekken voert over de vele burgerdoden in het land.