Rus in Indonesië betrapt op smokkelen orang-oetan

Op het vliegveld van Bali (Indonesië) is een Rus aangehouden met een orang-oetan in zijn bagage. Hij had het twee jaar oude mannetje verdoofd en in een mand gestopt. Ook had hij vijf hagedissen en twee gekko's bij zich. Alle dieren leefden nog.

De Rus zei dat hij de aap had gekregen van een vriend. Die had het dier aangeschaft op de markt voor omgerekend 2600 euro. De vriend zou hebben gezegd dat de orang-oetan prima mee kon reizen naar Rusland, waar hij kon dienen als huisdier.

Tot vijf jaar cel

Orang-oetans zijn een bedreigde diersoort. Hun leefgebied in Indonesië wordt ernstig bedreigd door stropers, illegale houtkap en het platbranden van bos. Smokkelaars zoals de man uit Rusland kunnen vijf jaar cel en hoge boetes krijgen.

De orang-oetan is opgevangen door een Indonesische overheidsinstantie voor natuurbescherming.