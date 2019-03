De Jonge: actie tegen Baudet niet helemaal geslaagd

"Ik was een beetje bezorgd dat de avond voorbij zou gaan zonder te refereren aan de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdagavond", legt De Jonge uit. "Daardoor kwam ik er al in een vroeg stadium in. Er werd, met alle respect, wel aandacht besteed aan de stille tocht Utrecht, terwijl het voor deze groep in de zaal stuitend is wat Baudet heeft gezegd."

Monddood

De cabaretier verwees naar de overwinningsspeech van Baudet. Hij stelde daarin dat "onze boreale wereld wordt kapotgemaakt en ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen en onze gebouwen ontwerpen en onze bestuurders".

Volgens De Jonge is het juist aan deze groep om zich "tot op het bot" tegen Baudet te verzetten. "De intellectuelen zouden toch heel bang moeten zijn wat er gebeurt. We worden gewoon monddood gemaakt en volgens mij beseft men dat te weinig."

'Boe'

Ook op sociale media zijn de reacties op de actie verdeeld. Velen noemen het 'respectloos', maar dat wijst De Jonge van de hand. "Ik ben niet degene die respectloos is, er is iemand die denkt een aantal mensen die zich op een onwaarschijnlijke manier hebben ingezet aan de kant te kunnen vegen."

Hij zegt dat hij er niet op uit was om de avond te verstoren. "Dit is een heel ernstig thema en ik vond het noodzakelijk dat we aan het begin met elkaar zouden opstaan en een minuutje 'boe' zouden roepen, of even stil zouden zijn. Maar niet dus, heel wonderlijk."