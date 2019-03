Schouten verlengt pulsvisvergunningen nog één keer

Of het van de EU mag, moet nog blijken, maar minister Schouten van Landbouw en Visserij verlengt eenmalig de pulsvisvergunningen van de helft van de Nederlandse vissers. Hun tijdelijke vergunningen lopen vanaf volgende week af. Schouten geeft ze nu tot 1 juni om door te vissen.

Vorige maand besloot de Europese Unie dat er een verbod komt op pulsvissen. Nederlandse vissers gebruikten deze vismethode de afgelopen jaren massaal. Met elektriciteit worden vissen uit de zeebodem opgeschrikt, waardoor ze in de netten zwemmen. Pulsvissen is heel efficiënt, dus het aanstaande verbod gaat vissers veel geld kosten.

Schouten schrijft in een brief aan de vissers die de NOS heeft ingezien dat ze het verbod betreurt, maar dat ze niet verwacht dat ze er nog iets aan kan veranderen. Ze wil vissers met een tijdelijke vergunning de tijd geven om op andere vismethodes over te stappen. Daarom worden de vergunningen verlengd die in april aflopen. De rest van de pulsvissers heeft al vergunningen voor onbepaalde tijd.

Wachtlijsten

De vissers die nu verlenging krijgen, zullen de extra tijd ook nodig hebben; door het aanstaande verbod op pulsvissen moeten velen van hen tegelijkertijd nieuw vistuig aanschaffen. Ze zeggen dat daardoor wachtlijsten ontstaan.

Het is de vraag of het verlengen van vergunningen van de Europese Unie mag. Brussel heeft Nederland in 2014 tijdelijke vergunningen gegeven voor vijf jaar. Nederland besluit nu - voor zover bekend zonder toestemming van Brussel - om die vergunningen te verlengen. Een woordvoerder van de Europese Commissie wil vandaag nog geen commentaar geven op het besluit.

Bronnen zeggen wel dat het de laatste keer zal zijn dat Schouten de vergunningen van de pulsvissers verlengd. Vanaf 1 juni zal een groot deel van hen op een andere manier moeten vissen. Schouten zelf schrijft dat ze de vissers hierover direct na de stemmingen in het Europees Parlement zal informeren. Die stemmingen zijn waarschijnlijk half april.