Wekdienst 23/3: grote anti-brexit-demonstratie en begin Boekenweek

Speciaal aanklager Mueller heeft na twee jaar zijn onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 afgerond. Een van de zaken die Mueller heeft onderzocht is of president Trump de rechtsgang heeft belemmerd door het Rusland-onderzoek te dwarsbomen.

Het rapport ligt nu bij minister van Justitie William Barr, die het moet beoordelen. De inhoud kan grote politieke gevolgen hebben, maar het is zeer onzeker wat ervan naar buiten zal komen.

Volgens president Trump is het onderzoek onnodig en zijn alle beweringen over Rusland onzin. Hij noemde het onderzoek meerdere malen "een heksenjacht".

