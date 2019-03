Utrecht plaatst rouwadvertentie aanslag: 'dag van angst, woede en verdriet'

De burgemeester en wethouders van Utrecht hebben in de landelijke dagbladen een rouwadvertentie geplaatst over de aanslag van maandag in de stad.

De advertentie opent met de woorden "Afgelopen maandag 18 maart was een dag van angst, woede en verdriet. Een dag die je nooit hoopt mee te maken".

Ook staat in de advertentie de tekst die de burgemeester gisteravond uitsprak in zijn toespraak na de stille tocht in Utrecht waarin de slachtoffers werden herdacht. "Wat een zonnige maandag beloofde te worden, eindigde in een zwarte dag waarop drie onschuldige mensen uit het leven werden weggerukt."

Bekend

Aan de mars in Utrecht deden naar schatting 16.000 mensen mee. Eerder op de dag legden zo'n 200 moslims bloemen op het 24 Oktoberplein, waar de aanslag plaatsvond.

Gisterenmiddag maakte het OM bekend dat de verdachte van de aanslag een bekentenis heeft afgelegd. Hij heeft ook verklaard dat hij alleen heeft gehandeld. Niet bekendgemaakt is wat de man gezegd heeft over zijn motief.