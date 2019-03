Bij een brand in een touringcar in China zijn zeker 26 passagiers omgekomen. Er zijn ook 28 gewonden, van wie er vijf slecht aan toe zijn.

De bus vloog in brand op een snelweg bij de stad Changde, in de zuidelijke provincie Hunan.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Mogelijk zijn spullen aan boord in brand gevlogen. De politie onderzoekt dat en heeft de twee chauffeurs aangehouden, maar ze zijn niet in staat van beschuldiging gesteld.