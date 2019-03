Dodental explosie chemische fabriek China nu op 62

De explosie van donderdag in een chemische fabriek in China heeft al aan zeker 62 mensen het leven gekost. Gisteren werd nog gemeld dat er 47 doden waren, maar toen was al wel duidelijk dat 32 van de ruim 600 gewonden in kritieke toestand verkeerden.

Nog steeds zijn artsen en verpleegkundigen in zestien ziekenhuizen druk met het behandelen van de slachtoffers.

Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op; naast de zwaargewonden zijn er ook nog 28 vermisten.

Veel schade

De explosie was in de stad Yancheng, in het oosten van China. Volgens Chinese media is er mogelijk benzeen ontploft, maar dat wordt nog onderzocht. Door de knal is ook in de wijde omgeving veel schade aangericht.

De directie van de chemische fabriek heeft in het verleden boetes moeten betalen omdat ze het niet nauw nam met de veiligheidsvoorschriften voor de medewerkers.