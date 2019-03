45-plusser wisselt nauwelijks van baan of beroep, drummer Ruben (49) wel

Het gebrek aan doorgroeimogelijkheden, onzekerheid of wel willen maar niet kunnen overstappen van baan: het zijn allemaal redenen waarom 45-plussers ten opzichte van andere leeftijdsgroepen nog steeds veel minder vaak wisselen van baan of beroep.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat hoewel het aantal 45-plussers dat van baan of beroep verandert licht toeneemt, het aantal nog steeds laag is ten opzichte van de 45-minners. Ter vergelijking: in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar komt het veranderen van baan of beroep ruim twee keer zo vaak voor.

Tweede loopbaan

Toch zijn er 45-plussers die de sprong naar een ander beroep wel wagen. Ruben van Boven (49) uit Breda was jarenlang drummer, maar werd onlangs ook toegepast psycholoog. Een tweede loopbaan dus. "Volgens mij is het niet meer van deze tijd om je hele leven één en hetzelfde te doen", zegt de muzikant.

Als sessiemuzikant speelde Van Boven in de Nederlandse top met artiesten als Hans Dulfer en Thijs van Leer. In bands, maar ook twintig jaar lang als drumleraar op een muziekschool. Daar kreeg hij bloemen voor zijn 20-jarig jubileum toen hij dacht: 'Jeetje, moet ik dit nog eens 25 jaar doen?' In combinatie met een gehoorbeschadiging was dit voor Van Boven hét moment voor een switch.

Van zijn vriendin kreeg Van Boven een loopbaantraject aangeboden, waarna het balletje ging rollen. "Dat traject was te gek. Dan ga je buiten je comfortzone, kijk je wat je nog meer kunt. Ik vind: je hoeft heus niet per se een nieuwe studie te volgen. Maar stap gewoon die tunnel uit van altijd hetzelfde doen. Dat is zo'n verrijkend proces."