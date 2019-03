In Rotterdam woedt brand in een flatgebouw in de wijk Kralingen. De brand ontstond rond 22.30 uur op de vierde verdieping. Alle achttien woningen in het gebouw zijn ontruimd.

Volgens RTV Rijnmond zijn de bewoners opgevangen in een sporthal in de buurt. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden.