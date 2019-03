Acht jaar cel voor veroorzaker ongeluk jeugdijshockeyteam Canada

In Canada is de chauffeur van een vrachtwagen die botste met een bus vol jonge ijshockeyers veroordeeld tot acht jaar cel. Bij het ongeluk, vorig jaar april, vielen zestien doden en dertien gewonden.

De chauffeur heeft toegegeven dat hij schuldig is aan 29 aanklachten voor roekeloos rijden met letsel tot gevolg en hij heeft spijt betuigd.

Het jeugdijshockeyteam de Humboldt Broncos uit de provincie Saskatchewan was met hun coaches en begeleiders onderweg naar een wedstrijd in Nipawin. Op een kruispunt reed de vrachtwagen bij een stopbord door en knalde tegen de bus. Hij had toen al vier waarschuwingsborden voor de kruising met de snelweg genegeerd.

Tegen de 30-jarige chauffeur was tien jaar cel geëist. De man is een Indiër met een permanente verblijfsvergunning, maar hij wordt na zijn gevangenisstraf gedeporteerd.