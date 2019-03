Twee weken brexit-uitstel komt Nederlandse ondernemers niet slecht uit

Het uitstel van brexit lijkt Nederlandse ondernemers goed uit te komen. Twee derde heeft zich namelijk niet of maar een beetje voorbereid op een vertrek van de Britten, blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook in de Nederlandse havens moet nog veel gebeuren om de export naar het Verenigd Koninkrijk ook na een Brits vertrek uit de Europese Unie soepel te laten verlopen. Deal óf geen deal.

Bij een no-deal-brexit moeten vrachtwagens met varkens bij binnenkomst in de EU bijvoorbeeld gekeurd worden. Op dit moment kunnen de voertuigen nog gewoon doorrijden in de havens. De benodigde controleposten zijn er op dit moment - drie weken voor May's nieuwe deadline - nog niet.

Paardenstal wordt controlepost

Inmiddels liggen er wel drie aanvragen voor controleposten bij de Europese Commissie. Die moet de plannen nog goedkeuren. "Ik hoop dat we volgende week uitsluitsel krijgen", zegt Joop van de Wetering van Wetering Veestallen en Transport. Hij werkt samen met het bedrijf Grecon Bodemtechniek en het ministerie van Landbouw aan een tijdelijke controlepost bij Hoek van Holland.

De voormalige paardenstal waar de controlepost zou moeten komen, moet nog voor de brexit opnieuw ingericht worden en er moet nog een parkeerplaats bij gemaakt worden. Of drie extra controleposten genoeg zijn, durft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet te zeggen. De waakhond weet niet hoeveel dieren er vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland komen.

De NVWA is, in het geval van een no-deal-brexit, ook nog op zoek naar vijftig dierenartsen die de dieren in de controleposten gaan keuren. Zij moeten deels uit het oosten en het zuiden van Europa komen, want in Nederland zijn er niet genoeg mensen met de juiste opleiding.