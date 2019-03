A59 tot zeker 22.00 uur dicht na ongeluk

De A59 blijft tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder tot zeker 22.00 uur vanavond dicht. Er is daar een ongeluk gebeurd met een busje en een auto.

Volgens Omroep Brabant botste de bestelbus achterop de auto. Na het ongeluk is iemand naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer zat bekneld in de auto. Op foto's is te zien dat het voertuig flink is beschadigd.

Volgens een woordvoerder van de ANWB kan het verkeer op de snelweg nog wel via de vluchtstrook, "maar dat duurt erg lang."

In de andere rijrichting botsten eerder ook al twee auto's op elkaar. Inmiddels is dat deel van de weg weer vrij, maar er staat nog wel een korte kijkersfile.