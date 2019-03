Luchtvaartdeskundigen: extra opties bieden niet altijd meer veiligheid

Bij de Boeing 737 MAX 8 toestellen die in Ethiopië en Indonesië zijn neergestort, waren twee optionele veiligheidsvoorzieningen niet geïnstalleerd. De luchtvaartmaatschappijen Ethiopian Airlines en Lion Air betaalden niet voor die extra's, meldde The New York Times gisteren.

Dat roept de vraag op of er veel vliegtuigen zijn waarbij belangrijke veiligheidsvoorzieningen ontbreken, zeker nu Boeing een van die voorzieningen alsnog voor niks gaat leveren.

Standaard is elk toestel uitgerust met essentiële veiligheidssystemen. Nationale luchtvaartautoriteiten stellen daar regels voor op, en daar moeten luchtvaartmaatschappijen zich aan houden. Extra veiligheidsvoorzieningen betekenen niet altijd dat toestellen ook veiliger zijn om te besturen, zeggen verschillende luchtvaartdeskundigen.

"Extra veiligheidsvoorzieningen geven een extra prikkel aan piloten," legt luchtvaarteconoom Eric Pels van de VU uit. "Stel je voor dat je in een auto zit, en je rijdt op een bocht af. Als die auto opeens allerlei geluiden begint te maken en te piepen, dan denk je: oh, wat is er aan de hand? Die signalen kunnen heel goed bedoeld zijn, maar ook voor verwarring zorgen. Soms is dat net de tijd die je nodig hebt om een goede beslissing te nemen."

Essentiële informatie

Als een vliegtuig wordt gecertificeerd, bepalen luchtvaartmaatschappijen waarmee de cockpit wel en niet wordt uitgerust. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft: "Hoe meer je laat zien, hoe moeilijker het wordt voor een piloot."

Volgens Melkert is ervoor gekozen om bepaalde veiligheidsopties niet standaard in de cockpit in te bouwen, omdat ze geen essentiële informatie geven. "Als je die er wel in zou zetten, is de kans misschien wel groter dat het juist minder veilig wordt om een toestel te besturen."