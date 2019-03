Priester in Canada tijdens live gestreamde mis aangevallen met mes

In een kerk in Montreal in Canada is een priester aangevallen, terwijl hij de mis opdroeg voor zo'n 60 gelovigen. Een man van een jaar of 30 met een honkbalpetje kwam de trappen op naar het altaar en stak de terugdeinzende priester in zijn bovenlichaam. De priester werd maar nauwelijks geraakt en rende weg.

Kerkgangers wisten de man zijn mes af te pakken en te overmeesteren. Die zou niets hebben gezegd over zijn motief. De priester, die lichtgewond en aanspreekbaar was, werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De aanval werd gefilmd, want de dienst in de St. Joseph's Oratory werd live gestreamd op een katholieke zender. Na de aanval begonnen de kerkgangers te bidden. St. Joseph's Oratory, een van de grootste kerken van Canada, is beroemd om zijn dom en architectuur.