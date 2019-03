16.000 mensen bij stille tocht Utrecht

Op het Jaarbeursplein in Utrecht is om 19.00 uur de stille tocht begonnen ter herdenking van de slachtoffers van de aanslag in de tram op het 24 Oktoberplein van afgelopen maandag. De gemeente schat dat er 16.000 mensen aanwezig zijn. Zij lopen vanaf het plein naar de plek van de aanslag en dragen rode en witte bloemen mee, naar de kleuren van de gemeente.

De bijeenkomst, die live te volgen is via de NOS, is een initiatief van Samantha Dorth en Dominique Bos. Die laatste is een bekende van de 19-jarige Roos, die omkwam bij de aanslag. "Met deze tocht wil ik laten zien dat de nabestaanden en slachtoffers niet alleen staan", zegt Bos.

Hij is overdonderd door het grote aantal reacties op zijn initiatief. "Ik had niet verwacht dat het zó groot zou worden. Net zat ik in de tram. Toen we langs het 24 Oktoberplein reden viel het stil. Je voelt gewoon dat de hele stad meeleeft."

Bij de tramaanslag, waarvoor hoofdverdachte Gökmen T. vandaag heeft bekend, kwamen drie mensen om het leven. Zeven anderen raakten gewond, van wie drie er ernstig aan toe zijn. Met een van die zwaargewonden gaat het inmiddels iets beter, zegt burgemeester Van Zanen van Utrecht op de bijeenkomst. "Met de twee anderen helaas nog niet."

Minuut stilte

De tocht begon met een toespraak van Van Zanen. "Om kwart voor elf stond de tram stil. En daarna de rest van Utrecht", zei hij. "De stad werd stil." Van Zanen is blij met de opkomst vandaag en de vele initiatieven voor steun en medeleven. "In Utrecht is geen plaats voor haat en geweld."

Zijn toespraak werd gevolgd door een minuut stilte. Na een optreden van Martin van Doorn gaat de tocht naar het 24 Oktoberplein waar mensen bloemen kunnen neerleggen.

Namens het kabinet zijn premier Rutte en minister Grapperhaus aanwezig. Ook burgemeester Halsema van Amsterdam, burgemeester Krikke van Den Haag en locoburgemeester Wijbenga van Rotterdam lopen mee.

Stille tocht moslims

Vanmiddag was er ook een stille tocht in de wijk Kanaleneiland, waar het 24 Oktoberplein ligt. Na het vrijdagmiddaggebed liepen zo'n 200 moslims van de moskee in de wijk naar het plein. Daar legden zij witte asters neer. "Liefde zal winnen van haat", zei de imam. Daarna riep hij op tot een moment van stilte.