Nederlandse maatschappijen houden vast aan order Boeing 737 MAX

De problemen hebben volgens hem niks met het vliegtuig zelf te maken, maar met de software. "De 737 MAX is een doorontwikkeling van de 737-toestellen waarmee al tientallen jaren gevlogen wordt. Maatschappijen hebben deze vliegtuigen ook gewoon nodig voor hun vloot".

Transavia laat weten dat het aan het onderzoeken is of het de Boeing 737 MAX wil aanschaffen. Op dit moment vliegt Transavia nog niet met het toestel . "We vliegen al wel met andere 737's, dus de 737 MAX is een logische vervolgstap."

Verder zegt KLM-dochter Transavia de ontwikkelingen goed in de gaten te houden: "Er zijn nog geen contracten getekend en onze board zal ook geen handtekening zetten voordat het toestel volledig veilig is".

Langetermijnstrategie

TUI heeft in Nederland drie toestellen in bezit en drie in bestelling. Een woordvoerder zegt: "Onze prioriteit ligt bij het vliegen van onze passagiers van en naar hun bestemmingen. Wij wachten op de resultaten van het onderzoek, de orders voor vliegtuigen zijn een langetermijnstrategie." TUI wil commerciële kwesties met Boeing zelf bespreken, en niet in de publiciteit.