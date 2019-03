OM trekt alles uit de kast om No Surrender verboden te krijgen

De leden zijn gebonden aan strakke clubregels en worden bedreigd met strenge straffen. Er geldt zwijgplicht. Die wordt met bedreiging van moord en zware mishandeling gehandhaafd.

In een aangifte van afpersing verklaarde iemand dat zijn vrouw door de knieƫn zou worden geschoten en worden kaalgeschoren.

Vingers afknippen

Als hij niet snel betaalde, werd hem te kennen gegeven, zou een man of vier, vijf zijn vrouw net zolang misbruiken tot er niets meer van haar over was. In een ander geval is gedreigd de vingers van een slachtoffer af te knippen.

Van leden wordt verwacht, stellen de officieren, dat zij zonder tegenspraak geweld gebruiken wanneer hun dat wordt opgedragen.

Bang voor represailles

Doelbewust wordt volgens het OM het imago van de motorclub ingezet om angst in te boezemen. Als gevolg daarvan trekken slachtoffers en getuigen geregeld hun aangifte in of werken uit angst voor represailles niet mee aan politieonderzoek.

De officieren van justitie gebruikten vanochtend beeld- en audiofragmenten om hun verzoek kracht bij te zetten. Dat waren delen van tv-opnamen, maar ook delen van gesprekken die tijdens een strafrechtelijk onderzoek heimelijk door justitie zijn opgenomen in het voormalige clubhuis in Emmen.

Vanmiddag komt de advocaat van motorclub No Surrender aan het woord. Dinsdag gaat de civiele rechtszaak over het verbieden van de club verder. Eerder zijn de motorclubs Satudarah, Bandidos en Hells Angels verboden.