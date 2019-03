Heinekenontvoerder Frans Meijer veroordeeld voor plannen overval

Meijer ontvoerde in 1983 samen met onder anderen Cor van Hout en Willem Holleeder Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer. Hij ontsnapte bij een onderzoek uit het Pieter Baan Centrum, ging in Paraguay wonen en belandde uiteindelijk in Nederland weer in de gevangenis. Uiteindelijk werd hij in 2005 vrijgelaten.