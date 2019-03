'Krueger beïnvloedde het leven van miljoenen die zijn naam niet kennen'

In de loop der jaren onderzocht Krueger bijvoorbeeld waarom armoede van generatie op generatie wordt overgedragen of wat het effect is van scholing op inkomen. Hij beredeneerde dat terroristen helemaal niet door armoede of onwetendheid worden gedreven (daders zijn niet zelden arts of ingenieur, constateerde Krueger) en hij liet zien hoe inkomsten van concerten voor artiesten belangrijker werden dan plaatverkoop.

Revolutionair daarbij was dat Krueger zijn hypothesen toetste aan de praktijk. Arbeidsmarktvorser met reageerbuis, noemde de Volkskrant hem in een profiel. "Zijn doel was echt om iets te leren van empirie. 'Jongens, we denken wel altijd dit, maar laten we uitzoeken hoe het echt zit'", zegt Teulings over hem.

Hij noemt het minimumloononderzoek als voorbeeld van zo'n natuurlijk experiment in een vakgebied waar theorie de overhand had. "Hij was voortdurend bezig met dat soort situaties die zich plotseling voordoen, waarbij je ineens oorzaak en gevolg uit elkaar kunt houden."