Gebouw stort in bij herdenking luchthaven Zaventem, drie lichtgewonden

Op Brussels Airport, het vroegere Zaventem, is bij een herdenking van de aanslagen van 2016 een deel van een gebouw in aanbouw ingestort. Drie mensen raakten daarbij lichtgewond.

Het gaat volgens het Het Laatste Nieuws om een gebouw van luchthavenuitbater The Brussels Airport Company dat volgend jaar in gebruik wordt genomen. Details over het ongeluk zijn nog niet duidelijk, zegt een woordvoerder van het vliegveld tegen de Belgische krant.

32 doden

Vandaag is het drie jaar geleden dat bij twee aanslagen in totaal 32 doden en meer dan 300 gewonden vielen. De aanslagen waren op het Brusselse metrostation Maalbeek en de luchthaven Zaventem. Drie terroristen bliezen zichzelf op, twee medeplichtigen werden een maand later gearresteerd en bekenden betrokkenheid.

Er is nog altijd geen proces geweest over de aanslagen. Het federaal parket hoopt dat volgend jaar op te starten.

Vorig jaar was er veel kritiek op de herdenking op Zaventem. Zo was onder meer onduidelijk wanneer een minuut stilte zou worden gehouden. Dit jaar waren er op beide plekken volgens Belgische media indrukwekkende minuten stilte. In Maalbeek werd een muur met de namen van de slachtoffers onthuld.