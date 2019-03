GGD: aardbevingsgemeenten moeten inwoners met stress helpen

De Groningse aardbevingsgemeenten moeten zich ontfermen over inwoners die psychische problemen hebben door de gevolgen van gaswinning.

Dat staat in een rapport van de GGD Groningen, dat op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen is gemaakt. De GGD baseert zich op een richtlijn voor hulp na een ramp, omdat volgens directeur Jos Rietveld de aardbevingen "veel kenmerken hebben van een langzame ramp".

Hoofdpijn en depressies

Uit onderzoek van de Groningse universiteit in januari blijkt dat 10.000 Groningers stressgerelateerde gezondheidsklachten hebben door de aardbevingen in hun gebied. Ze lijden aan hoofdpijn, slapeloosheid of depressies. Hun aantal neemt toe.

De GGD-directeur voorspelt dat het geen makkelijke opgave wordt te achterhalen wie hulp of steun nodig heeft. De focus bij de bewoners ligt vooral op het herstel van de materiële schade. "Dat betekent dat we ook langs deuren moeten", zegt Rietveld tegen RTV Noord.

Volgens de GGD moeten gemeenten zorgen voor goede en actuele informatie, bijvoorbeeld over schadeafhandeling. Daarnaast moeten inwoners emotioneel ondersteund worden en praktische hulp krijgen als ze niet weten waar ze moeten aankloppen.

Weinig vertrouwen

De GGD wijst naar de gemeenten omdat die de meest nabije overheidslaag zijn. Rietveld: "Het is trouwens ook de overheid waar de meeste mensen nog wel vertrouwen in hebben." De GGD denkt dat de hele aanpak jaarlijks 8 miljoen euro kost, en in totaal 40 miljoen. Geld dat gemeenten niet zelf willen betalen.