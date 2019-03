Noord-Korea trekt zich terug uit verbindingskantoor met Zuid-Korea

Noord-Korea heeft zijn personeel onverwachts teruggetrokken uit een verbindingskantoor met Zuid-Korea. Het kantoor in het Noord-Koreaanse grensdorp Kaesong werd vorig jaar september geopend om gesprekken tussen de landen mogelijk te maken.

Het is niet duidelijk waarom de Noord-Koreanen zich hebben teruggetrokken. Ook is onbekend of het gaat om een tijdelijke of permanente maatregel. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat Noord-Koreaanse functionarissen vertelden dat ze instructies hadden gekregen van hogerhand.

Ook zeiden de functionarissen dat het hun niet uitmaakt of Zuid-Korea zich ook terugtrekt of in het verbindingskantoor blijft. De Zuid-Koreanen noemen het besluit spijtig en zeggen te hopen dat de "normale activiteiten worden voortgezet".

Top met VS

Mogelijk heeft het besluit van Noord-Korea te maken met de mislukte top met de Verenigde Staten vorige maand in Vietnam. Er werden daar geen afspraken gemaakt over denuclearisatie, zoals werd gehoopt.

Het openen van het verbindingskantoor, een soort wederzijdse ambassade, betekende een nieuwe stap in de verzoening tussen Noord- en Zuid-Korea, die jarenlang alleen via een speciale telefoonlijn en met faxen met elkaar communiceerden.

Het kantoor was het gevolg van de historische ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in april vorig jaar.