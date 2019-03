'Secretaresse licht Belgische vakbond op voor tonnen'

Justitie in Brussel is een onderzoek gestart naar een medewerker van een vakbond die haar werkgever voor tonnen zou hebben opgelicht.

De vrouw werkte als directieassistente bij de ambtenarenvakbond ACOD en had toegang tot elektronische handtekeningen om betalingen te verrichten. Mogelijk gebruikte ze die autorisatie om bedragen naar zichzelf over te boeken. In totaal zou ze in vijf jaar tijd meer dan 400.000 euro hebben buitgemaakt, melden Belgische media.

De ACOD is de Algemene Centrale der Openbare Diensten, waar onder meer overheidsdiensten, spoor, onderwijs, post en telecom onder vallen. Het is met zo'n 250.000 leden een van de grootste vakcentrales van Belgiƫ.

De secretaresse is direct ontslagen. Het is niet bekend hoe de fraude aan het licht is gekomen.