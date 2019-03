'Prijzen bij AH 5 procent hoger, bij Jumbo 4 procent'

Tussen 1 september en eind maart heeft Albert Heijn de prijzen van artikelen met gemiddeld 5 procent verhoogd. Jumbo kwam in dezelfde periode tot een verhoging met 4 procent. Dat is inclusief de btw-verhoging die inging op Nieuwjaarsdag.

De cijfers komen van Daltix, een bedrijf dat prijzen van onder meer supermarkten analyseert. In september stelde Daltix een boodschappenmand samen met 500 producten van 100 A-merk-fabrikanten als Douwe Egberts, Calvé, Heineken en Peijnenburg. "En de ontwikkeling van die prijzen volgen we nu al een tijdje", zegt Bart de Vuijst van het van oorsprong Belgische data-bedrijf.

De twee grootste supers van ons land hanteerden wel verschillende methodes: Jumbo startte in november al met het verhogen van de prijzen, AH deed dat vooral op 1 januari. "Alles bij elkaar zien we geen rare, grote verhogingen. Dat het iets meer is dan alleen de btw-verhoging van 6 naar 9 procent, is logisch. Grondstoffen zijn duurder geworden, lonen zijn hoger, dat wordt allemaal meegerekend."

Huismerken zijn in de analyse niet meegenomen omdat die moeilijker met elkaar zijn te vergelijken.

Stabieler

IPV data, een concurrent van Daltix, kwam eerder tot soortgelijke conclusies en ziet inmiddels dat de beweeglijkheid van de prijzen afneemt. "Tot half januari zijn de prijsbewegingen tamelijk intensief geweest. Daarna is het beeld stabieler. Maar we blijven de effecten in de gaten houden", aldus Matthijs Neppelenbroek van IPV data.

Hij denkt dat er nog tal van aanpassingen komen. "Heel veel prijzen in de supermarkten eindigen normaal gesproken op een 9. Dat is psychologisch. Door die btw-verhoging zijn er nu veel rare prijzen in het schap. Dat gaat zeker aangepast worden", zegt Neppelenbroek.

Reactie Jumbo

Jumbo zegt dat de prijzen nu eenmaal schommelen door bijvoorbeeld andere inkoopprijzen bij leveranciers, prijzen bij concurrenten en veranderende wet- en regelgeving. "Daar passen wij de prijzen constant op aan", aldus Jumbo. AH wil niet reageren omdat het naar eigen zeggen te weinig informatie heeft over het onderzoek.