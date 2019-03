Hinder door dichte mist, tankwagen met wijn gekanteld op A2

Op de A2 bij Nieuwegein is vanochtend vroeg in de mist een aanrijding geweest tussen een tankwagen met wijn, een personenauto en een bestelbusje. De truck is gekanteld, waardoor drie rijstroken dicht zijn. De vertraging is fors. Naar verwachting gaat de afhandeling nog tot het middaguur duren. Verkeer richting Utrecht kan het best omrijden via de A15 en A27.

Ook in Limburg vond in de mist een aanrijding plaats op de A2 bij Echt. Er staat een lange file richting het noorden.