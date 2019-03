Topstukken even te zien bij Nationaal Archief: 'Dit gaat over ons allemaal'

Het is een bescheiden documentje: vijf kantjes tekst in een pretentieloos font, met handtekeningen en stempels die bewijzen dat de wet is aangenomen. Niks van de grandeur van de Vrede van Münster met zijn gouden zegel of het scheidingsverdrag tussen Nederland en België met goudbeslag en fluweel. Toch nam het Nationaal Archief ook de wet-Van Oven op in de tentoonstelling Topstukken, die vanaf vandaag te zien is.

Want hiermee schafte Nederland in 1956 de handelingsonbekwaamheid voor getrouwde vrouwen af. Voortaan konden ze zelf zaken doen, hadden ze geen machtiging nodig om hun geldzaken te regelen en kregen beide ouders evenveel te zeggen over hun kinderen.

"De recente geschiedenis ziet er misschien wat minder aantrekkelijk uit dan de mooie antieke stukken, maar het is niet minder belangrijk. Je moeder of oma heeft hier nog mee te maken gehad", zegt projectleider Kalijn Delen. "Nederland is veranderd door deze documenten. Bij het ene verandert de grens, bij het andere hoe de bevolking eruitziet. Het gaat over ons allemaal."

Pronkstuk van Nederland

Het idee voor de tentoonstelling ontstond toen het Plakkaat van Verlatinghe, waarmee de Nederlanden de Spaanse koning Filips II afzetten, vorig jaar werd gekozen tot Pronkstuk van Nederland. "We versloegen toen De Nachtwacht", zegt archiefspecialist Paul Brood met zichtbaar genoegen. "Toen bedachten we: als er zoveel belangstelling voor is, zullen we dan niet eens een tentoonstelling doen met wat er naast het Plakkaat nog meer belangrijk is?"