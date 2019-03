Wekdienst 22/3: stille tocht voor slachtoffers aanslag Utrecht

En dan nog dit:

"Een oceaan van modder in Mozambique, zo ver het oog reikt", in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe hebben mensen moeten vluchten voor hun leven na orkaan Idai een week geleden. Er zijn zeker vijfhonderd doden. NOS-correspondent Bram Vermeulen kwam woensdag aan in Mozambique - dit is zijn eerste reportage over wat Idai heeft aangericht.