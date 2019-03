Europese leiders gunnen premier May extra tijd

Dus als het Lagerhuis op 12 april nog geen ja heeft gezegd tegen de deal met de EU, dan willen de Britten - zo redeneren de regeringsleiders - hoe dan ook uit de EU. Anders geformuleerd is 12 april de nieuwe brexit-datum.

Kort uitstel, noemt premier Rutte het. "Als het Britse parlement voor de deal stemt, dan krijgen de Britten vervolgens tot 22 mei om het te regelen", zo zei Rutte na afloop.

Hij is tevreden over de afspraken: "We hebben een ongeluk voorkomen." En hoewel de onzekerheid voor de Nederlandse bedrijven blijft, is de kans op een ordelijk vertrek van de Britten groter geworden. "En dat is in het belang van Nederland."

Vandaag vergaderen de Europese leiders over de relaties met China. In principe is dat het laatste overleg waarbij de Britse premier May als lid van de EU aanwezig is.