Auto rijdt in op groep mensen in China: 6 doden

In China is een automobilist ingereden op een groep mensen. Daarbij zijn volgens Chinese media zes doden gevallen. Zeven mensen raakten gewond.

De bestuurder van de auto is doodgeschoten door de politie van de stad Zaoyang, in het midden van China. Over het motief van de man is niets bekendgemaakt.

In China waren onlangs vergelijkbare incidenten. In september vielen vijftien doden toen een man met een suv opzettelijk inreed op een dansevenement in de stad Hengjang. De dader is in december ter dood veroordeeld.

In de stad Longyan kwamen in december zeker acht mensen om het leven nadat een man een bus kaapte en daarmee inreed op voetgangers.