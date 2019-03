Dodental explosie chemische fabriek China opgelopen naar 47

Het dodental van de zware explosie gisteren in een chemische fabriek in China is opgelopen naar 47. Meer dan 600 mensen raakten gewond. 32 van hen verkeren in kritieke toestand.

Volgens autoriteiten zijn duizenden ziekenhuismedewerkers in zestien verschillende ziekenhuizen aan het werk om alle gewonden te helpen.

De explosie was in de oostelijk gelegen stad Yancheng, zo'n 300 kilometer boven Shanghai. Volgens Chinese media zou er benzeen zijn ontploft. Na de explosie werd een beving gevoeld met een kracht van 2,2, waarschijnlijk als gevolg van de ontploffing. Gebouwen en auto's in de buurt raakten beschadigd. Door de kracht van de knal sneuvelden 6 kilometer verderop nog ruiten.

De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.

De explosie werd tot ver in de omgeving gevoeld: