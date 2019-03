Halfnaakte man in trein probeert conductrice te wurgen

In de trein van Amsterdam naar Haarlem heeft een 41-jarige man vanmiddag geprobeerd een conductrice te wurgen. Hij zat ook aan zijn geslachtsdeel.

De conductrice vroeg de man uit Letland om zijn vervoersbewijs, maar dat bleek hij niet te hebben. Vervolgens trok hij zijn shirt omhoog, deed zijn broek uit en zat aan zijn geslachtsdeel, meldt NH Nieuws.

Toen de conductrice de hulp wilde inroepen van collega's, werd ze door de man vastgepakt en probeerde hij haar te wurgen. Reizigers en collega's schoten te hulp en trokken de man van de vrouw af.

De man is aangehouden en zit vast. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd. Hoe het met de vrouw gaat, is door de politie niet bekendgemaakt.