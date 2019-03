Vuurwerkverbod voor risicowijken in Rotterdam

Rotterdam voert vanaf deze jaarwisseling een beperkt vuurwerkverbod in. In stadsdelen waar het afgelopen jaren uit de hand liep, mag geen vuurwerk worden afgestoken. In rustige wijken mag dat wel, heeft de gemeenteraad vanavond besloten.

Bij locaties waar veel overlast van vuurwerk is, zoals bij ziekenhuizen, verzorgingshuizen, parken, kinderboerderijen en dierenasiels gold al een vuurwerkverbod. Dat blijft bestaan, meldt RTV Rijnmond. Het verbod wordt op sommige plekken dus alleen uitgebreid.

Er was in de gemeenteraad geen meerderheid voor een algeheel verbod. "Wat wij vooral hebben willen veranderen is om in ieder geval niet nu een heel verbod over de hele stad te leggen, terwijl er ook gewoon een heleboel brave burgers zijn die het leuk vinden om voor de deur wat vuurwerk af te steken", zegt Nadia Arsueni van D66.

'Slok op een borrel'

De VVD wil verder ook van knalvuurwerk af. Daarover hoopt de partij afspraken te kunnen maken met vuurwerkverkopers. Fractievoorzitter Vincent Karremans denkt dat het al veel scheelt als in de stad geen knalvuurwerk meer wordt verkocht.

"Natuurlijk kan je naar Schiedam, naar Barendrecht, naar Ridderkerk als je dat echt wil. We proberen ook die randgemeenten te laten aansluiten. Maar het zal met Rotterdam al een flinke slok op een borrel schelen, want de meeste mensen gaan naar vuurwerkwinkels in de buurt."