Dodental overstroming zuidelijk Afrika stijgt naar 500

Het dodental in Mozambique, Malawi en Zimbabwe als gevolg van de orkaan Idai en de daaropvolgende overstromingen, is opgelopen tot boven de 500. Er wordt gevreesd dat daar nog honderden doden bijkomen, als duidelijk wordt hoeveel meer slachtoffers er zijn gevallen in compleet ondergelopen dorpen en grotere plaatsen.

Een week geleden trok de orkaan Idai vanaf de Indische Oceaan zuidelijk Afrika in. Dat ging gepaard met vloedgolven van zes meter hoog en lang aanhoudend noodweer. Rivieren traden buiten hun oevers. Er is een modderzee in het binnenland ontstaan van meer dan 3000 vierkante kilometer, in een gebied dat vele dorpen en stadjes telde.

De weg die Mozambique met Zimbabwe verbindt, in de woorden van correspondent Bram Vermeulen "de levensader van zuidelijk Afrika", is op veel plaatsen vernield en wordt omringd door ondergelopen gebied. Mensen die voor de modder op de vlucht zijn geslagen, kamperen nu langs de weg.