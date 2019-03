Natuurorganisaties: oevers Maas en Waal bezaaid met plastic afval

Piepschuim, flesjes en snoepwikkels. De oevers van de Maas en de Waal zijn ernstig vervuild met plastic afval, blijkt uit onderzoek van Schone Rivieren, een initiatief van natuurorganisaties. "Het probleem is echt immens", zegt woordvoerder Annemijn van Hilten.

Vrijwilligers van Schone Rivieren hielden afgelopen jaar zo'n 200 plekken langs de Maas en Waal in de gaten. Daar vonden ze niet alleen klein afval en plastic korreltjes, maar ook barbecues, stofzuigeronderdelen en een kapstok.

Op de oevers lag ook veel sanitair afval, zoals maandverband of wattenstaafjes. Dat is vermoedelijk via het riool de rivier ingestroomd nadat het flink had geregend. Het grofvuil is waarschijnlijk op de oevers gedumpt of afkomstig van binnenvaartschepen.

Gevaarlijk voor dieren

Op bijna de helft van de onderzochte plekken werd microplastic gevonden. Die zijn met het blote oog niet of nauwelijks te zien, maar gelden wel als een van de grootste bronnen van vervuiling. De korrels zijn, net als het andere plastic afval, gevaarlijk voor dieren. Die kunnen erin verstrikt raken of het plastic aanzien voor voedsel, met alle gevolgen van dien.

"Uiteindelijk kan het plastic ook in de zee terechtkomen en in ons voedsel belanden. Zo kan het afval zelfs gezondheidsrisico's met zich meebrengen voor mensen", zegt Van Hilten van Schone Rivieren.

Deel opgeruimd

De natuurorganisaties achter het initiatief willen dat de Nederlandse rivierdelta in 2030 plasticvrij is. Met de resultaten van dit onderzoek willen de organisaties naar bedrijven en beleidsmakers stappen. Rijkswaterstaat heeft zijn steun al toegezegd.

Het afval dat afgelopen jaar langs de Maas en de Waal is gevonden, is opgeruimd door de vrijwilligers. Maar dat is geen structurele oplossing, zegt Van Hilten. "Daarvoor ligt er echt veel te veel afval op de rivieroevers."