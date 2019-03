Smeltend ijs Mount Everst legt lichamen verongelukte klimmers bloot

Het smelten van de gletsjers en ijskappen is volgens het voormalige hoofd van de Nepalese alpinistenvereniging, Ang Tshering Sherpa, een gevolg van de klimaatverandering. "Lijken die al jaren begraven bleven, komen nu bloot te liggen'', zegt hij tegen de BBC.

Het gaat vooral om bergbeklimmers die al lang geleden zijn omgekomen. De lichamen van recenter overleden klimmers zijn voor het merendeel al weggehaald.

'Green Boots'

Bewegingen van de gevaarlijke Khumbu-gletsjer noemt Tshering Pandey Bhote van de Nepalese organisatie voor bergbeklimmers ook als mogelijke oorzaak voor het tevoorschijn komen van de stoffelijke resten. "De meeste klimmers hebben zich mentaal voorbereid op het zien van een dode."

Sommige zichtbare lijken hebben zelfs de functie van oriƫntatiepunt gekregen. Een bekende onder alpinisten is 'Green Boots', een dode klimmer van wie de groene laarzen richting de klimroute wijzen. Het is alleen niet zeker of Green Boots nog op zijn plaats ligt, want er wordt gezegd dat ook hij is weggehaald.