Neergestorte Boeings hadden geen betaalde veiligheidsupdates

De piloten die in Ethiopië en Indonesië uit alle macht probeerden crashes met de Boeing 737 MAX te voorkomen, deden dit zonder dat de noodzakelijke veiligheidsupdates in hun toestellen waren geïnstalleerd. Dat komt doordat luchtvaartmaatschappijen Ethiopian Airlines en Lion Air niet voor die 'extra's' betaalden, meldt The New York Times.

Net als bij autofabrikanten is het bij vliegtuigbouwers normaal om een 'standaardmodel' te maken waar de koper extra's aan toe kan voegen. Luchtvaartmaatschappijen moeten bij een nieuw vliegtuig flink betalen voor opties die comfort bieden als extra fijne stoelen, betere verlichting of toiletten.

Daarnaast zijn er ook nog opties op communicatie-, navigatie of veiligheidssystemen. Dat zijn belangrijke onderdelen voor de veiligheid van een toestel. Veel luchtvaartmaatschappijen, zoals budgetmaatschappij Lion Air, kopen die extra's niet en luchtvaartautoriteiten verplichten hen er niet toe.

Gratis maken

Na de twee dodelijke crashes met een Boeing 737 MAX in maart en oktober gaat de vliegtuigbouwer deze werkwijze deels veranderen. Boeing gaat volgens The New York Times een van de veiligheidsopties die nu nog geld kost gratis maken en standaard leveren.

Ook komt er een software-update voor de toestellen. Alle 737 MAX-toestellen staan nu aan de grond, en door de aanpassingen hoopt de vliegtuigbouwer deze weer in de lucht te krijgen.

Neus naar beneden gedrukt

De twee crashes werden waarschijnlijk veroorzaakt door een defecte sensor in het zogenoemde MCAS-systeem. Dat is een nieuw deel van de automatische piloot, dat ingrijpt als het vliegtuig in een gevaarlijke situatie terecht komt. Door de kapotte sensor dacht het vliegtuig waarschijnlijk dat het met de neus omhoog vloog, terwijl dat niet zo was. De neus werd daarom naar beneden gedrukt, met een vliegramp als resultaat.

Hoe het MCAS-systeem faalde: